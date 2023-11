Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Nachfrage nach Grippe- und Corona-Impfungen steigt: Gibt es genügend Impfstoff? Und wer sollte sich impfen lassen?

Die Zusammensetzung des Grippeimpfstoffes wird jedes Jahr von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neu festgelegt, denn sie muss sich an die kursierenden Grippevieren anpassen.

Plus Die Grippesaison ist angebrochen und die Impfnachfrage steigt. Die Grippeimpfung ist problemlos zu bekommen, aber bei der Corona-Impfung gibt es Schwierigkeiten.

Von Mara Kuth

Wie das Robert Koch-Institut ( RKI) in seinem Wochenbericht zu Atemwegserkrankungen in Deutschland mitteilt, ist die Anzahl der Infektionen zuletzt weiter angestiegen. Zu den sogenannten ARE-Infektionen zählen auch das Influenzavirus, also die Grippe, und das Coronavirus. Zeitgleich nimmt auch die Nachfrage nach Impfungen zu. Wie sieht es in Unterfranken aus?

Ist die Nachfrage nach Grippeimpfungen in Unterfranken gestiegen?

Ja, allerdings ist das üblich für die Jahreszeit, so Dr. Jürgen Schott vom Hausarztzentrum Schweinfurt. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Impfnachfrage allerdings etwas schwächer, ergänzt Joachim Lentzkow, der regionale Vorstandsbeauftragte für Unterfranken der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB).

