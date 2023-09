Sommerach/Würzburg

28.09.2023

Nachfrage nach Wein europaweit eingebrochen: Wie stark sind die fränkischen Winzerinnen und Winzer betroffen?

In Europa wird immer weniger Wein getrunken. Macht sich das auch beim Absatz des Frankenweins bemerkbar?

Plus Die Nachfrage nach Wein ist 2022 stark eingebrochen. Jetzt will die EU mit einem Sonderfonds Winzerinnen und Winzer unterstützen. Was das für den Frankenwein bedeutet.

Von Christina Bartholome Artikel anhören Shape

In Europa wird offenbar immer weniger Wein getrunken. Im Juni hat die Kommission der Europäischen Union (EU) angekündigt, den Weinsektor mit Soforthilfen zu unterstützen. Sie stellt 330 Millionen Euro bereit, um überschüssigen Wein vom Markt zu nehmen, zu destillieren und zu Industriealkohol weiterzuverarbeiten. Der kann beispielsweise in Produkten wie Desinfektionsmittel oder Parfüm verwendet werden.

Was bedeutet diese Überproduktion für den Weinbau in Franken? Sind auch die fränkischen Winzerinnen und Winzer von der Absatzkrise betroffen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen