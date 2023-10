Doppelte Briefwahl-Unterlagen zur  Landtagswahl: So stellte die Stadt Würzburg  die korrekte Stimmabgabe sicher

Plus Nach der Panne im Wahlbüro bekamen manche Bürger die Briefwahlunterlagen gleich doppelt. Die Stadt Würzburg erklärt jetzt, wie sie damit umgegangen ist.

Nach der Panne im Wahlbüro Anfang September mussten viele Bürgerinnen und Bürger aus Würzburg lange auf ihre Briefwahlunterlagen warten. Nachdem die Unterlagen aufgrund eines Computerfehlers beim Wahlamt zuerst gar nicht oder nur verzögert verschickt wurden, bekamen einige Wählerinnen und Wähler diese gleich zweifach zugesandt. Aber wie stellte die Stadt Würzburg sicher, dass niemand doppelt wählen konnte?

Weniger als 100 Menschen hätten nach Angaben der Stadt Würzburg die angeforderten Briefwahlunterlagen zweimal erhalten. Dies gehe aus den internen Analysen hervor, wie Christian Weiß, der Pressesprecher der Stadt Würzburg auf Anfrage erklärte. Diese Personen wurden durch das Schreiben, das bei den neuen Wahlunterlagen beigelegt wurde, über den Umgang mit den ursprünglichen Unterlagen informiert. Die ungültigen Wahlunterlagen sollten demnach entweder vernichtet oder zurück zur Stadt gebracht werden.