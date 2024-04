Hammelburg

15:00 Uhr

Nachgefragt: Warum bewirbt "Frankens Saalestück" weiterhin das Bootswandern auf der Fränkischen Saale?

Plus Nicht ganz auf dem neuesten Stand ist offenbar die Internetseite des Hammelburger Touristik-Verbundes "Frankens Saalestück". Was steckt dahinter?

Von Simon Snaschel

Vom Landratsamt in Bad Kissingen bis zum Marktplatz in Hammelburg sind es etwas mehr als 20 Kilometer. Nicht allzu weit, möchte man meinen. Der Informationsfluss von der Welterbe- in die Weinstadt scheint derzeit dennoch etwas zu lahmen.

Seit Anfang Februar ist mittels einer Allgemeinverfügung aus dem Landratsamt das Bootsfahren auf der Fränkischen Saale im nahezu gesamten Landkreis untersagt. Eine Entscheidung, die seitdem heiß diskutiert wird - in Hammelburg aber noch nicht überall angekommen ist, könnte man schelmisch behaupten.

