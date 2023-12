Nachgefragt: Warum laufen über Wochen 1,3 Millionen Liter Trinkwasser über einen Weg am Würzburger Dallenberg?

Plus Nachdem ein neues Pumpwerk am Würzburger Dallenberg gebaut wurde, wundern sich die Anwohner: Wochenlang wird Tag und Nacht Wasser auf die Straße gepumpt.

"Seit Wochen laufen hier Tag und Nacht immense Mengen Wasser über den Weg", berichtet Michael Eichel, der täglich mit seinem Hund am Dallenberg spazieren geht. Das Wasser laufe vom neu gebauten Pumpwerk im Unteren Dallenbergweg über die Wiese und dann weiter über den Weg zum ehemaligen Unisport-Gelände.

"Ein Mitarbeiter der WVV erklärte mir vor Ort, dass hier neuen Rohre verlegt wurden, die gespült werden müssen. Das leuchtete mir ein, doch fragen wir Anwohner uns, ob das wochenlange Spülen wirklich nötig ist und nicht eine Verschwendung von Trinkwasser und Energie darstellt", erklärte der Würzburger gegenüber der Redaktion.