Würzburg

11.01.2023

Nachholbedarf oder Ticketflaute: Wie beliebt ist die Faschingszeit im Landkreis Würzburg?

Nach zwei Jahren Zwangspause steht die Prinzengarde der Karnevalsgesellschaft Giebelstadt in dieser Session wieder auf der Bühne.

Plus Die Faschingsvereine der Region fiebern einer närrischen Session wie vor der Pandemie entgegen. Doch das Interesse an Prunksitzungen und Co. ist durchwachsen.

Von Anna-Lena Behnke

Zwei Jahre lang mussten die Faschingsfreunde der Region weitestgehend auf "Helau" und "Täterä" verzichten. Viele Prunksitzungen, Faschingsfeiern und Umzüge konnten überhaupt nicht stattfinden – andere nur mit großen Einschränkungen. Umso größer ist die Freude bei Faschings- und Karnevalsvereinen auf eine fünfte Jahreszeit wie vor der Pandemie. Doch während einigen Vereinen ausverkaufte Veranstaltungen bevorstehen, herrscht bei anderen bislang Ticketflaute.

