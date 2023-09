6805 Euro im Monat: Wie sich das durchschnittliche Einkommen eines Fünf-Personen-Haushaltes errechnet

Plus Laut Statistischem Bundesamt liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen eines Haushaltes mit fünf oder mehr Personen bei 6805 Euro im Monat. Wie kommt diese Zahl in unserem Faktencheck zustande?

Im einem kürzlich erschienenen Faktencheck der Redaktion ging es unter anderem um die Frage, ob sich Erwerbsarbeit mit Blick auf die Höhe des Bürgergeldes wirklich nicht lohnt. Anlass war die Aussage der CSU-Politikerin Andrea Behr, die bei der Wahlarena dieser Redaktion behauptet hatte, dass der Abstand zwischen Lohn aus Erwerbsarbeit und Bürgergeld zu gering sei. Im Faktencheck kam die Redaktion auf einen Betrag von 6805 Euro netto. Diesen haben einige Kommentatoren angezweifelt, weswegen wir hier nochmal ausführlich darstellen, wie dieser Betrag zustande kommt.

Um die ursprüngliche Aussage von Andrea Behr zu überprüfen, wurde im Faktencheck auf Daten des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen. Dieses hat im Zuge der laufenden Wirtschaftsrechnungen für das Jahr 2021 die folgenden Daten erhoben: Die Bruttoeinnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit liegen für Haushalte mit fünf und mehr Personen durchschnittlich bei 6190 Euro und die aus selbstständiger Arbeit bei 6144 Euro.