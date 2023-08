Würzburg

Nackter Mann unter Drogeneinfluss randaliert in Würzburg und schlägt Windschutzscheibe ein

Plus Ein Mann beschädigt in der Zellerau unter Drogeneinfluss zwei Autos und verletzt sich selbst. Die Festnahme gestaltete sich für die Polizei schwierig.

Am Montagabend kam es in der Zellerau zu einem skurrilen Vorfall. Ein nackter und vermutlich unter Drogeneinfluss stehender Mann randalierte in der Jägerstraße in Würzburg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtet. Der Randalierer habe zuerst den Außenspiegel eines Autos abgetreten und sich anschließend komplett ausgezogen. Danach kletterte er auf die Motorhaube und das Dach eines Pkws und schlug die Windschutzscheibe ein, so die Polizei weiter. Der angerichtete Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf über 20.000 Euro.

Würzburger Polizei musste unmittelbaren Zwang anwenden

Am Montagabend erreichten die Polizei mehrere Meldungen über einen Mann, der Fahrzeuge beschädigte. Dadurch war es ihnen möglich, den mutmaßlichen Täter noch vor Ort anzutreffen. Laut der Pressemitteilung habe der Mann ein aggressives Verhalten gezeigt, sodass die Beamten "unmittelbaren Zwang" anwenden mussten. Nur so sei es möglich gewesen, ihn zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen, so die Polizei weiter.

