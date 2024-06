Nadine Wilm ist tot: Ihr Lebensmut und ihr Kampf gegen den Krebs hat viele Menschen beeindruckt

Plus Nach der Berichterstattung über ihr Schicksal bekam die 37-Jährige aus Iphofen viel Zuspruch. Gemeinsam mit Ehemann und Medizinern der Würzburger Uniklinik kämpfte sie bis zum Schluss.

Zweieinhalb Jahre hat sie gegen den Krebs gekämpft – mit einem starken Willen, Gottvertrauen, unterstützt von ihrem Ehemann und Medizinern der Würzburger Uniklinik. Nun hat Nadine Wilm aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) diesen Kampf verloren. Vor wenigen Tagen ist die 37-Jährige gestorben.

Bis zuletzt unternahmen Ärztinnen und Ärzte der Uniklinik alles, um der Patientin zu helfen. Trotz unerwarteter Therapieerfolge war eine Heilung allerdings extrem unwahrscheinlich. Zu aggressiv war der Eierstockkrebs, Nadine Wilm hatte Metastasen im ganzen Körper. Sie galt als austherapiert, andere Ärzte hatten sie schon aufgegeben.