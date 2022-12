Würzburg

28.12.2022

Nächste Insolvenz: Würzburger Modehändler Zapata steht vor dem Aus

Eine der verbliebenen Adressen des Modehändlers Zapata: der "Outlet"-Verkauf in der Gattingerstraße in Würzburg.

Plus Zapata war einmal ein schillernder Modename in Unterfranken. Nach Jahren der Talfahrt scheint es jetzt endgültig zu Ende zu gehen mit dem Unternehmen aus Würzburg.

Von Jürgen Haug-Peichl

Seit Jahren ist der Modehändler Zapata aus Würzburg in der Krise, jetzt ist offenbar das Ende nahe: Voraussichtlich am 1. Januar 2023 wird das Insolvenzverfahren über die Zapata GmbH & Co. KG eröffnet, die aus einer geschrumpften Unternehmensgruppe übrig geblieben ist. Das gab Matthias Reinel als vorläufiger Insolvenzverwalter von Zapata an diesem Mittwoch auf Anfrage bekannt.

