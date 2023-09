Würzburg

05.09.2023

Nächste Schließung in der Würzburger Innenstadt: Traditionsgeschäft "LederLaden" schließt seine Türen für immer

Das Traditionsgeschäft LederLaden am Würzburger Markt hat geschlossen.

Plus Für viele Würzburgerinnen und Würzburger gehörte der "LederLaden" am Markt fest zum Stadtbild. Doch seit wenigen Tagen ist das Geschäft geschlossen – warum?

Von Gina Thiel

Über 30 Jahre haben Uli Rübsamen und Regine Freudiger in ihrem Geschäft in Würzburg Lederwaren verkauft – nun ist damit Schluss. Seit wenigen Tagen hat das Geschäft mit dem plätschernden Springbrunnen im Inneren für immer geschlossen – den "LederLaden" gibt es nicht mehr. Was ist der Grund für die Schließung des Traditionsgeschäftes?

Inhaber Uli Rübsamen erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: "Nachdem wir nun das entsprechende Alter erreicht haben, kümmern wir uns um unsere Enkel und ein bisschen mehr um uns selbst." Die beiden 67-Jährigen wollen sich nun zur Ruhe setzen. Zwar hätten sie zwischendurch auch versucht, eine Nachfolge zu finden, in der Hoffnung, der "LederLaden" könnte weiterbestehen. Doch nachdem die Suche erfolglos war, ist das Geschäft nun geschlossen.

