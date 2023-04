Karlsruhe

vor 29 Min.

Nächste Streikwelle in Karlsruhe? Diesmal geht's um Löhne beim Einzel-und Versandhandel

Von Jeremy Gob Artikel anhören Shape

In Sachen Tarifverhandlung zwischen Arbeitnehmervertreter verdi und Arbeitgebern im öffentlichen Dienst herrscht derzeit "Schlichtung". Das heißt, für den Moment befinden sich alle Beteiligten in einem einstweiligen Frieden. Nun bahnen sich für Donnerstag, 13. April, die nächsten Verhandlungen an: Für die Angestellten im Einzel- und Versandhandel.