Gochsheim

29.08.2023

Nächste Tarifverhandlung ohne Ergebnis: Jetzt drohen die Streiks bei Edeka, Rewe und Kaufland weiter zu eskalieren

In den kommenden Wochen könnten die Fahnen der Gewerkschaft Verdi noch öfter zu sehen sein: Im Tarifkonflikt im Handel drohen in Unterfranken weitere Streiks.

Plus Die Gewerkschaft Verdi spricht schon von einem heißen Herbst im bayerischen Handel. Was das für die Kunden bedeutet und wie es im Tarifstreit in Unterfranken weitergeht.

Von Marcel Dinkel

Keine Bewegung im Tarifkonflikt: Auch die sechste Verhandlungsrunde im Tarifstreit des bayerischen Groß- und Außenhandels am Montag in München endete ergebnislos. Die Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeber - darunter Edeka und Kaufland - konnten sich erneut nicht einigen.

"Die Verdi-Tarifkommission unternahm mehrere Versuche, die Arbeitgeber von einer Tariflösung zu überzeugen", teilte Verdi-Verhandlungsführer Thomas Gürlebeck in München am Dienstag mit. Die Arbeitgeber hätten sich den Forderungen der Gewerkschaft gegenüber "total verweigert". Nach versöhnlicheren Signalen wie den Streik-Pausen in der vergangene Woche deutete von außen betrachtet vieles auf eine Eskalation im Tarifkonflikt hin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

