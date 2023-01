Schweinfurt

11.01.2023

Nächtlicher Polizeieinsatz: Weshalb gegen Mitternacht ein Hubschrauber in Schweinfurt kreiste

Beim nächtlichen Einsatz in Schweinfurt drehte am Dienstag auch ein Hubschrauber seine Runden (Symbolbild).

Plus Zahlreiche Schweinfurter hatten sich in den Sozialen Medien über nächtlichen Hubschrauberlärm gewundert. Was es damit auf sich hatte.

Von Simon Hörnig Artikel anhören Shape

Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von Facebook wunderten sich dort am Dienstabend über einen tieffliegenden Polizeihubschrauber, der unter anderem über der Niederwerrner Straße seine Runden zog. Die Kommentare reichten von genervt ("Ich wollte schlafen") über albern ("Putin hat sich in Schweinfurt versteckt") bis hin zur Sorge um einen Gefängnisausbruch oder einen schweren Unfall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen