Kleinlangheim/Schwarzach

15:46 Uhr

Nächtlicher Sirenenalarm wegen Brand in Stephansberg: Schwarzacher beschweren sich über Störung der Nachtruhe

Plus Ein Brand in der Nacht auf Mittwoch erforderte auch den Einsatz der Feuerwehr Stadtschwarzach. Doch die Alarmierung per Sirene störte einige Bürger. Das ärgert nicht nur die Wehr.

Von Barbara Herrmann

Mitten in der Nacht auf Mittwoch wurden zahlreiche Feuerwehrleute aus dem Bett geholt: Im Kleinlangheimer Ortsteil Stephansberg brannte um 3.45 Uhr ein Geräteschuppen. In der ersten Schnellmeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken war vom "Vollbrand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle" in dem eng bebauten Ort die Rede. Entsprechend größer fiel die Alarmierung aus, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer, so schreibt die Pressestelle des Präsidiums, hatte den Brand in Stephansberg bemerkt und die Anwohnerin des angrenzenden Wohngebäudes geweckt. Die umliegenden Feuerwehren waren schnell vor Ort, verhinderten das Übergreifen auf das benachbarte Gebäude und löschten das Feuer. Menschen wurden nicht verletzt.

