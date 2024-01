Würzburg

04:00 Uhr

Neue Chancen bei der Behandlung von Krebs: Nationales Tumorzentrum in Würzburg nimmt Fahrt auf

Diagnostik und Behandlung von Krebs werden über das Nationale Tumorzentrum in Würzburg stark ausgebaut. Die Abbildung zeigt ein Prostatakarzinom über eine spezielle Computertomografie.

Plus Am Uniklinikum läuft der Aufbau des Tumorzentrums mit ersten Studien, mehr Personal und der Planung eines Neubaus. Zunächst zieht man in ein Übergangsquartier.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Erst der "Ritterschlag" vor gut drei Jahren, dann die Feinarbeit – und jetzt geht es richtig los mit dem Nationalen Tumorzentrum (NCT) an der Würzburger Uniklinik. Erste klinische Studien laufen an, neue Therapieverfahren kommen zur Anwendung.

Patientenstudien für Immuntherapien und seltene Tumore

Patienten und Patientinnen aus ganz Deutschland werden hier behandelt. Für viele könnte das Tumorzentrum zur letzten Hoffnung werden, wenn es um seltene oder "ausbehandelte" Tumore geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen