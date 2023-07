Naturschützer gaben Umfrage in Auftrag: Klare Mehrheit der CSU-Wähler für einen Nationalpark im Steigerwald

Plus Laut einer neuen repräsentativen Umfrage sind rund drei Viertel der Menschen in Bayern für einen Nationalpark im Steigerwald – bei CSU-Anhängern ist die Zustimmung sogar noch größer.

Eine klare Mehrheit von 73 Prozent der bayerischen Bürgerinnen und Bürger fände es gut oder sehr gut, wenn im Steigerwald ein Nationalpark geschaffen würde. Dies ist das Ergebnis einer neuen repräsentativen Umfrage, das ein Bündnis aus sieben Naturschutzverbänden rechtzeitig zur Landtagswahl im Oktober beim Institut Kantar Public in Auftrag gegeben hatte.

Interessantes Teilergebnis der Umfrage: Bei denjenigen Befragten, die im Herbst CSU wählen wollen, lag die Zustimmung für einen Nationalpark im Steigerwald mit 76 Prozent sogar noch höher. Für mehr geschützte Naturwälder in Bayern sprachen sich sogar 91 Prozent der befragten CSU-Wähler aus – und 88 Prozent aller Befragten.