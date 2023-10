Haßfurt

27.10.2023

Neu in der Haßfurter Innenstadt: Das hat Philipp Schneider in seinem Genusskontor vor

Plus Warum der Bamberger sein neues Geschäft nicht in seiner Heimat eröffnet hat und was die Kundschaft in den Räumlichkeiten am Nebeneingang des Kunsthauses erwartet.

Von Michael Endres

Seit Anfang Oktober können Passantinnen und Passanten wieder durch die Scheiben am Nebeneingang des Haßfurter Kunsthauses in der Brückenstraße nach innen schauen und sogar hineingehen. Wo lange die Fenster verrammelt waren und die Räumlichkeiten leer standen, lädt nun Philipp Schneider in sein neues Ladengeschäft, "Herr Schneider Genusskontor", ein. Der 35-Jährige bietet in seinem Laden, der sich aktuell noch im Aufbau befindet, unter anderem Tee, Kaffee, Schnittblumen, Feinkost, Magazine und Tageszeitungen an, oder wie er sagt: "Alles, was man nicht unbedingt zum Leben braucht, es aber schöner macht."

Der Fokus läge dabei auf regionalen Produkten. Und wenn regional nicht möglich sei, auf Qualität, erklärt der neue Ladeninhaber. "Das ist eine Selbstverpflichtung, die ich uns auferlegt habe", ergänzt er. Während der Kaffee beispielsweise aus Würzburg kommt, die Pflanzen zum Teil aus eigener Vermehrung und beim zugekauften Teil zum Großteil aus Bamberger Gärtnereien stammen, sei das aber nicht überall möglich. "Bei Schnittblumen geht es leider nicht anders", erklärt der 35-Jährige, der bei seinem Angebot "bemüht" sei, den Preis so zu halten, dass er in einem "verträglichem Rahmen" bleibt.

