Würzburg

04:00 Uhr

Neuartige Krebs-OP in Würzburg: Wenn der Chirurg mit Roboterhilfe aus dem Dünndarm eine neue Harnblase formt

Foto: Dr. C. Aicher

Dr. Frank Schiefelbein, Urologie-Chefarzt am Klinikum Würzburg Mitte, führt seit diesem Jahr auch Neoblasen-Operationen per Schlüssellochtechnik mit dem Da Vinci-OP-Roboter durch.

Plus Per Schlüssellochtechnik können viele Eingriffe schonender vorgenommen werden. An der Würzburger Missio-Klinik nutzt der Urologie-Chefarzt sie jetzt auch für einen besonderen Fall.

Von Andreas Jungbauer

Er ist die vierthäufigste Krebsart beim Mann: Harnblasenkrebs. Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums erkranken in Deutschland jährlich rund 31.000 Menschen daran, davon sind mehr als 23.000 Betroffene Männer. Die Wahrscheinlichkeit nimmt im Alter deutlich zu, die meisten Patientinnen und Patienten sind über 70. Aber es trifft auch Jüngere.

Häufig greifen Medikamente oder Immuntherapie, oder der Tumor kann durch die Harnröhre operiert werden. Wächst der Tumor allerdings in die Muskulatur und in die tieferen Schichten der Harnblase ein, bleibt oft nur deren Entfernung. Beim Mann samt Prostata und Beckenlymphknoten, bei Frauen werden zusätzlich die Gebärmutter und die vordere Scheidenwand herausgenommen.

