Neue Ausbildung zum Feelgood-Manager in Würzburg: Warum es mehr braucht als eine gute Work-Life-Balance

Dirk Hüther bildet in Zukunft Feelgood-Manager in Würzburg und Schweinfurt aus.

Plus In Würzburg kann man sich bald als Feelgood-Manager zertifizieren lassen. Was steckt hinter dem neuen Lehrgang und welche Aufgaben hat ein Wohlfühl-Coach?

Von Peter Schlembach

Digitalisierung, Globalisierung, Personalnot . . ."Unternehmen erleben einen ziemlich starken Wandel", sagt Udo Albert von der IHK Würzburg-Schweinfurt. Um diesen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einer angenehmen Atmosphäre zu gestalten, helfe ein Feelgood-Manager (to feel good steht im Englischen für sich wohlfühlen).

Ein Feelgood-Manager soll für Spaß bei der Arbeit sorgen

Dirk Hüther hat den Lehrgang zum Feelgood-Manager der IHK Würzburg-Schweinfurt mitentwickelt. Er ist Trainer und Coach, gibt seit über 20 Jahren Lehrgänge bei der IHK in Würzburg und Schweinfurt und sagt: "Der Feelgood-Manager ist die Erkenntnis, dass ein Mensch auch während der Arbeit Spaß haben darf". Die Weiterbildung gehe damit weit über das Konzept der Work-Life-Balance hinaus, dessen Grundgedanke es ist, die hinzu gewonnene Freizeit zur Erholung zu nutzen, erklärt Hüther. Ziel des Feelgood-Managers sei es, bereits die Arbeitszeit so angenehm wie möglich zu gestalten.

