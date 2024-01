Landkreis Würzburg

26.01.2024

Neue Flüchtlings-Unterkünfte: Wie der Landkreis Würzburg die Zuwanderung aktuell bewältigt

Kurdische Flüchtlinge kommen im November 2023 aus der Türkei in Gaukönigshofen bei Ochsenfurt an.

Plus In Höchberg und Kirchheim sollen unter anderem bald Geflüchtete untergebracht werden. Wo weitere Unterkünfte geplant sind und was sich in Unterpleichfeld tut.

Das Thema Flüchtlinge wird den Landkreis Würzburg auch 2024 weiter beschäftigen. Besonders wichtig sei es, so Landrat Thomas Eberth ( CSU) in einem Pressegespräch, transparent zu sein und die Bevölkerung mit ins Boot zu holen. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zuständigen Fachbereichs in den vergangenen sechs bis acht Wochen mit Unterstützung von Kirche, Firmen, Organisationen und Privatleuten auf die Beine gestellt hätten, um Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen zu können, sei immens. "Das hätte ich nicht für möglich gehalten und dafür bin ich sehr dankbar." Man habe es geschafft, alle ankommenden Menschen unterzubringen, ohne dafür auf Turnhallen oder andere Liegenschaften von Gemeinden zurückgreifen zu müssen. "Damit sind wir gut ins neue Jahr gestartet", sagte der Landrat.

Zuletzt waren Notunterkünfte in Güntersleben, Sommerhausen, Veitshöchheim und auch im ehemaligen Hotel und Gasthaus Zehnter in Gaukönigshofen eingerichtet worden. Seit Kurzem sind auf einer Etage im Seniorenzentrum Röttingen, die zuletzt leer stand, 32 Geflüchtete untergebracht. Weiter, berichtete Eberth, konnten mehrere dezentrale Unterkünfte eingerichtet werden, die in der nächsten Zeit belegt werden: In Kirchheim gibt es Platz für 26 Personen, in Kleinrinderfeld für 18, in Höchberg für 28 und in Remlingen für 12 Personen.

