Grafenrheinfeld

12:35 Uhr

Neuer Atommüll in Grafenrheinfeld angekommen: Atomkraftgegner planen Aktionen gegen weitere Transporte

Die Atommülltransporte aus Würgassen in das Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Grafenrheinfeld sorgen in der Region Schweinfurt immer wieder für Diskussionen.

Von Désirée Schneider

Bereits in der Vergangenheit hat der Beschluss, dass Teile des Atommülls aus dem zurückgebauten Atomkraftwerk Würgassen in das Zwischenlager nach Grafenrheinfeld transportiert werden sollen, in der Region für Widerstand gesorgt. Der erste der umstrittenen Transporte rollte bereits Mitte Februar nach Grafenrheinfeld.

Am frühen Dienstagmorgen, 13. Juni, ist nun ein weiterer Transport schwachradioaktiver Abfälle im dortigen Zwischenlager eingetroffen. Wann genau die Transporte stattfinden, wollte AKW-Betreiber Preussen Elektra im Vorfeld bislang nicht bekanntgeben.

