Schweinfurt

25.11.2023

Neuer Club in der Schweinfurter Innenstadt eröffnet: Der "9 Pointer" soll die Nachtschwärmer anziehen

Leonid Rosa an der Theke seines neuen Clubs "9 Pointer" am Kornmarkt.

Plus Am Kornmarkt in Schweinfurt hat am Freitagabend nach umfangreichen Umbauarbeiten ein neuer Club eröffnet.

Von Steffen Krapf

Zwei Tage vor der großen Eröffnung war noch Hämmern und Bohren statt lauter Bässe aus dem Gebäude am Kornmarkt 9 in Schweinfurt zu vernehmen. Leonid Rosa sieht das locker, als er zwischen den vielen Helfern und Handwerkern durch den Raum schlängelt: "Bei einer Eröffnung läuft eh nie alles rund."

Der erfahrene Gastronom, der in Schweinfurt den Stadtstrand, die Mole 9 und das Cafe Kölsch betreibt, eröffnet am Freitag, 24. November, eine weitere Location für alle Nachtschwärmer: Der "9 Pointer" soll den Ausgeh-Standort Schweinfurt mit neuem Leben füllen.

