Giebelstadt

04:00 Uhr

Neuer KVB-Chef aus Unterfranken: Sind Patienten auf dem Land künftig medizinisch abgehängt, Dr. Pfeiffer?

Plus Was der Giebelstädter Hausarzt Christian Pfeiffer als Vorstandsvorsitzender der bayerischen Kassenärzte bewegen will. Und was er von Karl Lauterbachs Reformplänen hält.

Von Susanne Schmitt

Der unterfränkische Allgemeinmediziner Dr. Christian Pfeiffer aus Giebelstadt (Lkr. Würzburg) ist neuer Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB). Die Liste an Themen, die auf den 55-Jährigen warten, ist lang. Übervolle Praxen, stockende Digitalisierung, monatelange Wartezeiten auf Facharzttermine und Nachwuchssorgen auf dem Land. Er sehe, sagt Pfeiffer, "die große Gefahr, dass die Versorgung nicht mehr gesichert ist". Ein Gespräch über das Ende der Hausarztpraxis um die Ecke, über Medizinische Versorgungszentren und Finanzinvestoren - und die Zukunft für Patientinnen und Patienten in Unterfranken.

