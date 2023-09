Schweinfurt

04:00 Uhr

Neuer Motor mit 800 Volt: ZF in Schweinfurt macht mit neuem Antrieb Tempo bei Elektroautos

Plus Kleiner, leichter, effektiver: Der ZF-Konzern hat in Schweinfurt einen Elektroantrieb entwickelt, der zeigt, wie das E-Auto bald aussehen kann.

Gewicht und Reichweite: Bei Elektroautos sind das zentrale Merkmale. Sie zu optimieren, ist für Autohersteller das Ziel. Mit einem neuen Antrieb sieht sich ZF in Schweinfurt hier an der Spitze – und wer sich bald ein E-Auto kaufen will, soll davon profitieren.

Füllt der Benzin- oder Dieselmotor bislang fast den gesamten vorderen Teil eines Autos aus, so ist der Antrieb der Zukunft - die Batterien nicht mitgerechnet - nur noch so groß wie ein Koffer fürs Handgepäck. Mit Drähte für eine solche kompakte Lösung laufen bei Zulieferer ZF in Schweinfurt zusammen.

