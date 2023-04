Würzburg

25.04.2023

Neuer Prozess um Schlägerei auf Mallorca: Wollte ein Polizist mit Tricks zwei Studenten aus Würzburg als Täter präsentieren?

Der Prozess am Landgericht beginnt von vorn: Haben Würzburger Studenten auf Mallorca wirklich einen deutschen Polizisten und seinen Freund verprügelt? Im Bild das Gericht mit der Vorsitzenden Richterin Susanne Krischer an diesem Dienstag bei der Wiederaufnahme des Berufungsverfahrens.

Plus Am Landgericht Würzburg sind die Zweifel an der Schuld der beiden Angeklagten stark gewachsen. Denn Handydaten der Opfer brachten jetzt überraschende Erkenntnisse.

Von Manfred Schweidler

Zum Auftakt des neuen Prozesses um eine Schlägerei auf Mallorca am Landgericht Würzburg wachsen die Zweifel an der Schuld der beiden Angeklagten. Zwar sind sich die beiden Opfer auch dreieinhalb Jahre nach dem Vorfall sicher: Die beiden damaligen Studenten aus Würzburg müssen diejenigen sein, von denen sie 2019 auf der spanischen Insel ohne Anlass verprügelt worden waren. Aber allen bohrenden Fragen weichen die beiden Männer vor Gericht aus. Sie berufen sich auf Erinnerungslücken, lavieren herum.

Seit diesem Dienstag müht sich die Justiz bereits zum dritten Mal, Licht ins Dunkel der dubiosen Vorwürfe zu bringen: Zwei junge Würzburger werden beschuldigt, an der Strandpromenade von El Arenal auf dem Heimweg in Streit mit einem jungen Polizisten und einem Maschinenführer aus Deutschland geraten zu sein.

