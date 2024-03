Würzburg

17:00 Uhr

Neuer Verdacht in altem Würzburger Mordfall Edip Saraç: Was wir wissen und was nicht

Plus Tipp einer Zeugin, Grabungen in einem Würzburger Garten, dann zwei Festnahmen: Wie es 25 Jahre nach dem Mord an einem türkischen Wirt dazu kam und was bislang bekannt ist.

Von Manfred Schweidler

Ein spektakulärer Polizeieinsatz hat im Würzburger Stadtteil Sanderau am vergangenen Freitag für Aufsehen gesorgt: Mehr als ein Dutzend Einsatzfahrzeuge war in dem abgelegenen Wohngebiet neben dem Stadtring vorgefahren. Einsatzkräfte in der Stärke mehrerer Fußballmannschaften begannen mit Suchmaßnahmen zwischen den in die Jahre gekommenen Häusern und Grabungen in einem Garten. Am Montag dann teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Würzburger Staatsanwaltschaft den Anlass mit: neue Ermittlungen und zwei Festnahmen im Mordfall Edip Saraç.

Was bislang bekannt ist.

