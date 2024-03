Himmelstadt

17:00 Uhr

Neueröffnung: Biergarten am Radweg in Himmelstadt mit neuem Namen und mehr Plätzen

Plus Das "Down Town" von Herbert Schraut ist Geschichte. Die bekannten Gastronomen Jan Endres und Philipp Gangel werden ihn mit neuem Konzept und dem Namen "Himmelreich" wieder eröffnen.

Von Jürgen Kamm

Aktuell ist der Biergarten in Himmelstadt eine Baustelle. Fast ein viertel Jahrhundert betrieb Herbert Schraut dort das "Down Town" im Stil einer Ranch. Mit dem Café "Siouxsie" Anfang der Nuller-Jahre hatte er ob seiner Vorliebe zum Western-Styles in Würzburg den Spitznamen "Indianer aus der Sanderstraße" weg. Sein Biergarten am Mainufer war beliebt, neben Parkplätzen gab es dort auch die Möglichkeit, Pferde anzubinden. Doch auch Indianer werden nicht jünger, zwei Jahre suchte er einen Nachfolger, zum Jahresende 2023 war dann online zu lesen, dass er sich mit seinem Team von den Gästen verabschiedet, um in den Ruhestand zu gehen.

Sprichwörtlich haben die Würzburger Gastronomen Jan Endres und Philipp Gangel also die Zügel in Himmelstadt übernommen. Auch sie sind in der Branche keine unbekannten, Jan Endres kennt man etwa vom Sternbäck und der Weinbar Heinrichs, seinen Geschäftspartner Philipp Gagel als Inhaber des Lokals Jules.

