Würzburg

30.09.2023

Neueröffnung der Trauma-Ambulanz: Was es mit dem "Würzburger Modell" auf sich hat

Dr. Marion Schowalter (links) und Dr. Giti Bakhtiari leiten das Würzburger Angebot "Psychotherapie und Trauma-Ambulanz". Eröffnung ist am 4. Oktober im Zentrum für Psychische Gesundheit in Grombühl.

Plus Die Trauma-Ambulanz feiert am 4. Oktober offiziell ihre Eröffnung am Zentrum für Psychische Gesundheit. Leiterin Marion Schowalter stellt dabei ein neues Konzept vor.

Von Christine Jeske Artikel anhören Shape

Bereits seit Anfang August befindet sich die Würzburger Trauma-Ambulanz an ihrem neuen Standort am Uniklinikum - im Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) im Würzburger Stadtteil Grombühl. Offiziell eröffnet wird die Anlaufstelle für akut traumatisierte Menschen am 4. Oktober von 18 bis 20 Uhr. Eingeladen sind alle Interessierten, sagt Dr. Marion Schowalter. Die psychologische Psychotherapeutin leitet zusammen mit ihrer Kollegin vom Uniklinikum Dr. Giti Bakhtiari die Trauma-Ambulanz.

Einrichtung stand auf der Kippe

Schowalter hat sich sehr für den Erhalt dieses Versorgungsangebots eingesetzt. Ebenso Professor Jürgen Deckert, Sprecher des ZEP und Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Denn einige Wochen im Herbst/Winter 2022 war nicht sicher, ob die Einrichtung ihre Arbeit fortsetzen kann oder geschlossen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen