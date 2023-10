Würzburg

30.10.2023

Neueröffnung in der Würzburger Innenstadt: Aus dem Café "Mozart" wird das Café "Lilo"

Stefan Müller, der Besitzer des Café Lilo. Im November soll das Café in der Würzburger Innenstadt in den ehemaligen Räumlichkeiten des Café Mozart eröffnet werden.

Plus In den ehemaligen Räumlichkeiten des Café Mozart tut sich derzeit einiges: Was dort zukünftig angeboten wird, wie es aussieht und was es mit dem Namen des neuen Cafés auf sich hat.

Von Christina Fuchs

An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem eine junge Frau zu sehen ist. Stefan Müller schaut auf das Bild im Barockrahmen. "Das ist meine Schwiegermutter" sagt der Besitzer des künftigen "Café Lilo" im Gespräch mit dieser Redaktion. Die heute 84-Jährige heißt Lieselotte – genannt wird sie Lilo. Und damit ist auch klar, wer die Namensgeberin des neuen Cafés ist, das zurzeit in den ehemaligen Räumlichkeiten des Café Mozart am Kardinal-Faulhaber-Platz entsteht.

Bevor das Café seine Türen öffnet, müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden. Der große Umbau ist allerdings schon fertig. "Ich wollte ein warmes Konzept haben, dass sich die Leute wohlfühlen", so Müller. Dafür habe er neue Lampen anbringen lassen, die ein warmes Licht geben. Auch der Boden wurde erneuert, die Toiletten wurden komplett saniert, neues Mobiliar besorgt. Farblich erscheint das Café nun in Grau-, Gold- und Brauntönen. Einer Passantin, die gerade am Kardinal-Faulhaber-Platz entlanggeht, scheint das zu gefallen. "Sieht gut aus", ruft sie durch die offene Tür.

