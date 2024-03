Neues Angebot: Mit dem "Hop-On-Hop-Off- Bus" durch Würzburg

Zum Themendienst-Bericht vom 13. September 2016: Die beliebten Hop-on-hop-off-Busse, die es in vielen Metropolen der Welt gibt, fahren jetzt auch in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan. (ACHTUNG - HANDOUT - Nur zur redaktionellen Verwendung durch Themendienst-Bezieher im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des nachfolgenden Credits.) Foto: Joe Colon, Studio Inc.

Foto: Joe Colon, Studio Inc. (Joe Colon, Studio Inc.)