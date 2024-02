Sömmersdorf

Neues Bühnenbild, Überraschungen inklusive: Jerusalem erstrahlt auf der Passionsspielbühne Sömmersdorf

Plus Für die Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf hat mit André Putzmann ein Profi aus Berlin ein neues Bühnenbild erstellt. Was dieses so besonders macht.

Von Silvia Eidel

Hell, fast weiß, strahlend und leuchtend wird die Stadt Jerusalem in diesem Sommer auf der Freilichtbühne Sömmersdorf erscheinen. In dieser Kulisse werden 400 Dorfbewohner bei ihren Fränkischen Passionsspielen die Geschichte vom Leben, Sterben und Auferstehen Christi als Theaterstück spielen. Die Zuschauer dürfen neben vielen Veränderungen auch ein neues Bühnenbild erwarten – Überraschungen inklusive.

Drei mal zwei Meter groß ist das Modell der gut 40 Meter breiten Passionsspielbühne, das der professionelle Berliner Bühnenbildner André Putzmann nach Sömmersdorf mitgebracht hat. Was sofort auffällt, sind neben den Elementen arabischer Architektur vor allem die Malereien auf den Wänden der Treppenaufgänge zu den verschiedenen Spielebenen. "Das sind keine vollständigen Bilder, das ist fragmentarische Malerei", sagt der Künstler. "Es lag einfach nahe", meint er zu seinem Entwurf, vor allem nach den Gesprächen mit den Regisseuren Silvia Kirchhof und Kai Christian Moritz.

