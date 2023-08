Ostheim

04:00 Uhr

Neues Geschäft in Ostheim: Svenja Weyrich verkauft im "Rhönfuchs" nachhaltige Kindermode und regionale Produkte

Plus Bislang gab es den "Rhönfuchs" nur als Onlineshop. Nun hat Svenja Weyrich im Schlösschen einen Laden eröffnet, in dem sie Baby- und Kinderkleidung näht und verkauft.

Von Simone Stock

In den Regalen liegen kleine T-Shirts, Bodys und Mützen, Taschen, Pullover und Jacken. Svenja Weyrich hat die Baby- und Kinderkleidung selbst entworfen und genäht. Seit 2020 betreibt die Ostheimerin erfolgreich ihren Online-Shop "Rhönfuchs", in dem sie ihre Kindermode verkauft und ihr Label, das auf nachhaltige und fair hergestellte Produkte setzt, vorstellt. Nun hat die junge Frau im Schlösschen 3 auch ein Ladengeschäft eröffnet.

Im Internet und auf Märkten in der Region sind die qualitativ hochwertigen Näharbeiten von Svenja Weyrich sehr gefragt. "Vor allem die ältere Kundschaft hat sich aber immer gewünscht, auch mal in einem Laden vorbeikommen und stöbern zu können", sagt die gebürtige Stettenerin. Als der Laden im Schlösschen frei wurde, in dem zuvor ein Kosmetikstudio eingerichtet war, griff sie zu. Am 22. Juli begrüßte sie die ersten Kunden im neuen Geschäft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .