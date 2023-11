Neues TV-Projekt für Matthias Mangiapane aus Hammelburg: Mit Mutter Dagmar ging es ins "Forsthaus Rampensau"

Plus Neuland hat der Diebacher TV-Darsteller beim Auftritt zwischen Kuhweiden und Bergen betreten. Eine Premiere feierte im "Forsthaus Rampensau" auch seine Mutter Dagmar.

Etwas Überzeugungsarbeit brauchte Reality-TV-Star Matthias Mangiapane schon, um seine Mutter Dagmar für die Teilnahme an der Show "Forsthaus Rampensau Germany "zu begeistern, erzählt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Gemeinsam sind Mutter und Sohn ab dem 8. Dezember 2023 beim kostenpflichtigen Streaming-Angebot "Joyn PLUS+" zu sehen.

Erst jüngst hatte Mangiapane ein medizinischer Notfall kurzfristig aus der Bahn geworfen. Bereut seine neue, ungewohnte TV-Partnerin den Auftritt vor den Kameras während der Aufzeichnungen inzwischen?