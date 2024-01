Neujahrsempfang 2024 im Rathaus: Was sich OB Schuchardt von den Würzburgerinnen und Würzburgern wünscht

Plus Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach kam zum städtischen Neujahrsempfang. Die gebürtige Würzburgerin ist von den jüngsten Demos beeindruckt.

Schon 2023 ging es beim traditionellen städtischen Neujahrsempfang um den Zusammenhalt der Gesellschaft bei der Bewältigung aktueller Krisen. Dieses Mal stellte Oberbürgermeister Christian Schuchardt vor rund 350 Gästen im Ratssaal das Jahr 2024 in seiner Neujahrsansprache unter das Motto "Es geht ums Wir" und forderte die Würzburgerinnen und Würzburger unter anderem auf, wieder mehr aufeinander zu zu gehen und andere Meinungen zu respektieren.

Gekommen waren wie immer geladene Gäste aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, den Religionsgemeinschaften, Behörden, Justiz, Polizei, Rettungsdienste, Kultur und Sport. Für gute Stimmung war bei der zweistündigen Veranstaltung die Würzburger Reggae-Combo "Roots Flavor" mit ihren ungewöhnlichen Stücken verantwortlich. In den beiden Ansprachen zum neuen Jahr ging es, passend zur aktuellen politischen Lage, nämlich fast nur um die Krisen im In- und Ausland und um die Bewältigung großer Herausforderungen.