Geiselwind

14.03.2023

Nicht alles wird teurer: Warum die Geiselwinder Metzgerei Lamm jetzt ihre Preise für Wurst und Fleisch deutlich senkt

Die Preissenkung schwarz auf weiß: Sebastian (links) und Benedikt Rückel von der Metzgerei Lamm in Geiselwind wollen ihren Kunden etwas zurückgeben.

Plus Höhere Energiekosten, höhere Einkaufspreise, steigende Inflation: Die Metzgerei Lamm musste deshalb wie andere auch ihre Preise erhöhen. Nun senkt sie sie wieder. Warum?

Von Andreas Stöckinger Artikel anhören Shape

In einer Zeit, in der alles teurer zu werden scheint, gibt es das tatsächlich: Die Metzgerei Lamm in Geiselwind senkt ihre Preise. Das Familien- und Traditionsunternehmen hat sich dazu entschlossen, um bis zu zehn Prozent günstiger zu werden. Im Einzelnen werden Fleischwaren acht Prozent und die Wurstwaren um zehn Prozent weniger kosten. Ab Montag, 20. März, soll die Reduzierung gelten. Wie kann das sein?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen