Würzburg

30.05.2023

"Nicht angezeigter Protestmarsch": Kommt jetzt die erste große Störaktion der Letzten Generation in Würzburg?

Größeren Protest der Letzten Generation wie hier in Ende Mai in Berlin gab es in Würzburg bislang nicht. Laut unterfränkischem Polizeipräsidium könnte sich das am Mittwoch ändern (Symbolfoto).

Plus Die Gruppe Letzte Generation plant einen Protestmarsch am Mittwoch in Würzburg. Das Polizeipräsidium warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Von Aaron Niemeyer

Die Klima-Protestgruppe Letzte Generation hat sich mit Störungen in Würzburg bislang weitgehend zurückgehalten. Am Mittwoch ist jedoch mit einer größeren Aktion zu rechnen: "Die Würzburger Polizei geht davon aus, dass es am Mittwoch durch Aktivisten der sogenannten ' Letzten Generation', die offenbar einen nicht angezeigten Protestmarsch durchführen wollen, möglicherweise zu Verkehrsbehinderungen kommen wird", schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung.

Auf ihrer Webseite ruft die Letzte Generation für Mittwoch um 18 Uhr zu einem Protestmarsch am Alten Kranen auf. "Komm mit uns auf die Straße – wir müssen die Dringlichkeit der Krise kommunizieren", heißt es im Aufruf. Protestmärsche sollen am Mittwoch offenbar deutschlandweit stattfinden und werden etwa für Berlin, Leipzig und Hamburg angekündigt. Würzburg ist laut Terminplan die einzige bayerische Stadt, in der ein solcher Protest am Mittwoch geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

