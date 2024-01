Würzburg

16.01.2024

"Nie wieder ist jetzt": Knapp 2000 Menschen demonstrierten in Würzburg für ein Verbot der AfD

Knapp 2000 Menschen setzten am Dienstagabend in Würzburg ein Zeichen gegen Rechts und gingen auf die Straße.

Plus Viel mehr Menschen als erwartet, versammelten sich am Dienstagabend in Würzburg, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. So lief die Demonstration durch die Innenstadt ab.

Neue Woche, neue Demo. Diesmal forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht die Rücknahme von politischen Sparmaßnahmen, wie es die Landwirtinnen und Landwirte in der vergangenen Woche getan haben, sondern das Verbot der AfD. Dafür kamen gegen 16 Uhr zahlreiche Menschen auf dem Platz vor dem Würzburger Hauptbahnhof zusammen, um dafür zu demonstrieren.

"Wir haben mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet. Dass so viele Menschen kommen werden, haben wir nicht erwartet", sagt Franziska Müller, eine Mitorganisatorin und Vorsitzende der Jusos Würzburg. Laut Angaben der Polizei nahmen knapp 2000 Menschen an der Demonstration durch die Innenstadt teil. Die Aktion sei friedlich verlaufen. Gegendemonstrationen habe es keine gegeben. Zwischenzeitlich kam es zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehrs in der Innenstadt aufgrund der Demonstration.

