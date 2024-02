Gochsheim

18:30 Uhr

Nie wieder ist jetzt: So war die Kundgebung am 17. Februar in Gochsheim. Mit vielen Bildern

Plus Über 800 Teilnehmende waren am Samstag bei der Kundgebung "Zusammen für Demokratie" in Gochsheim. Was Bürgermeister, Landrat und Veranstalter beeindruckte.

Von Oliver Schikora

Als sich vor gut zwei Wochen die Gochsheimer Bürger Thorsten Kneuer, Philipp Spitzner, Alexander Schlereth, Markus Pfister und Manuel Kirchbach entschlossen, in Gochsheim am Plan eine Kundgebung unter dem Motto "Zusammen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus" zu organisieren, hatten sie noch auf rund 300 Teilnehmende gehofft. Es kamen am Samstag mehr als das Doppelte und die laut Spitzner über 800 Besucherinnen und Besucher waren ein beeindruckendes Zeichen, dass auch der ländliche Raum ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzt.

"Wir wachen heute auf", freute sich Gochsheims Bürgermeister Manuel Kneuer, der mit allen Gemeinderäten gemeinsam auf der Bühne stand, über die Anwesenheit so vieler Menschen aus der Region. Das mache ihn "stolz", denn es sei ganz besonders wichtig, "sich jeden Tag für Frieden, Freiheit und Demokratie einzusetzen."

