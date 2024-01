Schweinfurt

27.01.2024

"Nie wieder ist jetzt": Über 6000 Menschen demonstrierten in Schweinfurt gegen die AfD

Mehrere tausend Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich an einem Protestmarsch gegen Rechtsextremismus und die Politik der AfD in Schweinfurt. Aufgerufen hatte dazu das Bündnis "Schweinfurt ist bunt".

Plus Mehr als 6000 Menschen hatten sich am Samstagmittag an einem Demozug durch die Schweinfurter Innenstadt beteiligt. Sie stellten sich gegen Rechtsextremismus und die AfD.

Von Désirée Schneider Artikel anhören Shape

Für Nächstenliebe und Demokratie einstehen und Widerstand leisten gegen Rechtsextremismus und die AfD – das war es, was am Samstagmittag, 27. Januar, tausende Menschen auf den Schweinfurter Marktplatz zog. Für den Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus hatte das Bündnis "Schweinfurt ist bunt" zu einer Demonstration aufgerufen, um ein "Zeichen für Demokratie, Freiheit und Respekt" zu setzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Und zahlreiche Menschen aus der Region waren dem Ruf gefolgt. Laut offizieller Schätzung der Polizei fanden sich zur symbolisch gewählten Startzeit der Protestaktion, um fünf vor zwölf Uhr, rund 6500 Menschen auf dem Schweinfurter Marktplatz ein, um zum Teil mit Schildern und Sprechchören ein Zeichen für die Demokratie und gegen die Politik der AfD zu setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen