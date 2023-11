Niederlauer

03.11.2023

"Gasthaus Stern" in der Rhön schließt nach 123 Jahren: Die Wirtin über Eierpfannen und die Regensburger Domspatzen

Noch fließt das Bier, Ende 2023 ist Schluss: Kriemhild Knaier schließt ihr "Gasthaus zum Goldenen Stern" in Niederlauer. Dann gibt es in dem Ort kein Gasthaus mehr.

Plus Kriemhild Knaier schließt Ende 2023 das letzte Gasthaus in Niederlauer in der Rhön. Wie es der Wirtin damit geht und woran sie sich besonders gern erinnert.

Ein blau gekachelter Ofen, eine umlaufende Eckbank in Eiche-rustikal, ein Kreuz im "Herrgottswinkel": Traditionelle Wirtshäuser wie der "Goldene Stern" in Niederlauer sind mehr als ein Ort für das Feierabendbier. Sie sind ein Stück Heimat oder "Dehemm", wie man in Niederlauer sagen würde. Wenn Kriemhild Knaier nach ihrer diesjährigen Silvesterfeier die Wirtschaft schließt, wird das für immer sein. Dann verliert der Ort nicht nur sein letztes Gasthaus, sondern auch einen Treffpunkt, eine Feierstätte, eine Schafkopf-Stube und mehr.

"Es hat mir immer Spaß gemacht. Wenn ich noch keine 66 wäre, hätte ich bestimmt noch ein paar Jahre weiter gemacht", erzählt Kriemhild Knaier. Gegründet 1576 als "Gemeine Schankstatt", befindet sich das Gasthaus seit 1910 im Besitz der Familie Knaier. Auf Theodor Knaier folgten Ferdinand "Ferdl" und Paula Knaier, die von Ferdls Schwester Agnes unterstützt wurden.

