Würzburg

17:30 Uhr

Niederlage vor Gericht für Daniel Halemba: AfD-Abgeordneter wollte Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft löschen lassen

Plus Der 22-Jährige sprach von "mehreren Falschdarstellungen" in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Würzburg. Darin ging es um die konkreten Vorwürfe gegen den Politiker.

Von Benjamin Stahl Artikel anhören Shape

Das Würzburger Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag des Landtagsabgeordneten Daniel Halemba abgelehnt. Der umstrittene AfD-Politiker wollte eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Würzburg löschen lassen, in der die Ermittler im Oktober 2023 ihre Vorwürfe gegen den 22-Jährigen konkretisiert hatten.

Gegen Halemba laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. In der Mitteilung hatte die Staatsanwaltschaft informiert, dass bei einer Durchsuchung des Verbindungshauses der Burschenschaft "Teutonia Prag", bei der Halemba Mitglied ist, unter anderem ein ausliegendes Gästebuch beschlagnahmt worden sei. Darin habe Halemba den Ausspruch "Sieg Heil" unterzeichnet. Außerdem habe man in Halembas Zimmer "an prominenter Stelle" den Ausdruck eines SS-Befehls von Heinrich Himmler gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen