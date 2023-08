Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

"Niemand will das E-Rezept": Ärzte aus der Region berichten schon jetzt über Komplikationen

Plus Künftig können Patienten nicht mehr überprüfen, was auf ihrem Rezept steht. Nur eines von vielen Problemen der Digitalisierung. Welche Erfahrungen Praxen gemacht haben.

Von Gisela Rauch, Susanne Schmitt

SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach drängt auf eine "Aufholjagd" bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das E-Rezept soll ab Januar 2024 Pflicht werden, die elektronische Patientenakte (ePA) soll folgen. Ist Lauterbachs Plan aus Sicht fränkischer Ärzte überhaupt realisierbar? In den Praxen in Unterfranken befürchtet man Komplikationen über Komplikationen.

Dass Lauterbach das E-Rezept jetzt auf die Schnelle durchdrücken will, freut Ärztinnen und Ärzte aus der Region keineswegs: "Niemand will das E-Rezept, die Nachfrage der Patienten ist gleich Null", berichtet Dr. Jürgen Schott, Hausarzt in Grafenrheinfeld (Lkr. Schweinfurt) und Vize-Bezirksdelegierter des Bayerischen Hausärzteverbands.

