Bad Neustadt

11.10.2023

Ninja Warrior bei RTL: Ehemaliger Handballer des HSC Bad Neustadt Gary Hines ist am Freitag wieder dabei

Der Profi-Handballer Gary Hines (Archivbild), der bis 2020 beim HSC Bad Neustadt spielte, wird am Freitag, 13. Oktober, wieder in der RTL-Sendung "Ninja Warrior" zu sehen sein.

Plus Schon mehrmals stellte sich Gary Hines dem Ninja Warrior-Parcours und suchte bei RTL sogar eine Partnerin. Am Freitag, 13. Oktober, ist er wieder im TV zu sehen.

Stark ist er, sportlich und schnell auch, immerhin ist Gary Hines Profihandballer – bis 2020 beim HSC Bad Neustadt, inzwischen in der Regionalliga Nordrhein bei der SG Langenfeld. Für den Titel "Ninja Warrior" Germany hat all das allerdings bisher nicht gereicht: Der US-Amerikaner nahm an jeder der bisherigen sieben Staffeln der RTL-Sendung teil, mit dem Sieg klappte es nie.

Erfolgreicher war die Suche nach einer Partnerin in der RTL-Sendung "Take me out", hier bekam er ein Date mit einer der dreißig Single-Frauen. Nun nimmt "Hangtime Hines", wie er auch genannt wird, für die sportliche Herausforderung aber einen neuen Anlauf. Am Freitag, 13. Oktober, wird der 39-Jährige wieder bei "Ninja Warrior" zu sehen sein.

