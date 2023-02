Noch immer kein Kaufvertrag bei Großprojekt: Wann wird die Deutsche Bahn den privaten Grund unter den Gleisen kaufen?

Plus Seit 2017 interessiert sich der DB-Konzern für ein Stück Wiese von Michael Dorsch. Inzwischen fahren Züge über sein Grundstück – doch ohne Kaufvertrag. Was die Bahn sagt.

Mitten durch das Grundstück von Michael Dorsch fahren Züge der Deutschen Bahn. Längst hätte er dafür einen Kaufvertrag bekommen sollen. Doch der Acker unter den Gleisen gehört noch immer dem 71-Jährigen aus Unterfranken.