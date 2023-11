Noch immer keine Entscheidung im Mordfall Sabine Back: Reichen die Beweis für einen Prozess?

Plus Seit 17 Monaten warten alle auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Bamberg, ob es im Mordfall Sabine Back einen Prozess gibt. Warum dauert das so lange?

Die Eltern der ermordeten Sabine Back verlieren öffentlich kein Wort über die quälende Ungewissheit. 1993 wurde ihre 13-jährige Tochter in Wiesenfeld (Lkr. Main-Spessart) getötet. Wer die Tat begangen hat, ist noch immer ungeklärt. Unter Verdacht steht der Wiesenfelder Thorsten E. Doch das Oberlandesgericht Bamberg tut sich seit 17 Monaten schwer mit der Frage: Reichen die Beweise für einen Prozess?

Als Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach in Würzburg vor fast zwei Jahren eine Anklage präsentierte, keimte bei Sabines Angehörigen nach Jahren des vergeblichen Wartens wieder Hoffnung. Doch das Landgericht bewertete die Beweise als zu dünn, um einen Prozess zu führen. Dagegen protestierte die Staatsanwaltschaft.