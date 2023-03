Würzburg

17:00 Uhr

Noch mehr Baustellen bei der Deutschen Bahn: ICE von Würzburg nach Hamburg braucht mindestens eine Stunde länger

ICE-Reisende, die in Würzburg starten, müssen in diesem Sommer mit Behinderungen rechnen.

Plus Um attraktiver zu werden, muss die Bahn viele Strecken sanieren. Bequemer wird das Zugfahren so nicht: Warum Reisende von Würzburg aus jetzt besonders betroffen sind.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Von Würzburg nach Hamburg in dreieinhalb Stunden: Mit dieser Verbindung ist die Deutsche Bahn für Reisende unschlagbar attraktiv. Mit dem Auto auf der A7 ist die Strecke in dieser Zeit nie und nimmer zu schaffen. Doch ausgerechnet auf dieser Bahn-Trasse stehen jetzt erneut Bauarbeiten an, die die Reisezeit um rund eine Stunde verlängern. Und die Sanierung der ICE-Strecke Richtung Norden ist nicht die einzige Baustelle, die die Nerven von Bahnreisenden aus Unterfranken in diesem Sommer zu strapazieren droht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen