Nötiger Ausbau oder nervige Baustelle? 8 Stimmen aus Kitzingen zur Sperrung der wichtigen Bahnstrecke

Plus Die Bahn erneuert die Gleise zwischen Würzburg und Nürnberg und setzt so lange auf Busse. Eine Umfrage am Bahnhof Kitzingen zeigt, was die Zugreisenden davon halten.

Von Maren Wiesmann

Auf die Zugstrecke Würzburg – Nürnberg sind nicht nur viele Pendlerinnen und Pendler angewiesen. Auch für Tagesausflüge am Wochenende und in den Ferien ist die Strecke beliebt. Ab Freitag, 26. Mai, ist damit jedoch erst einmal Schluss. Denn dann wird die Strecke für Bauarbeiten gesperrt. Erst ab Mitte September verkehren auf den erneuerten Gleisen wieder durchgehend Züge. Bis dahin wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Was sagen Fahrgäste dazu?

Kathleen Jäschke (46) aus Mainstockheim: "Ich bin auf den Zug angewiesen"

"Ich fahre regelmäßig mit dem Zug zur Therapie nach Würzburg. Seit meinem Schlaganfall bin ich epilepsiegefährdet und darf kein Auto fahren. Deshalb werde ich auf die Busse angewiesen sein und muss für meine Therapiestunden mehr Fahrzeit einplanen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

