Nun ist es offiziell: Das Theater Chambinzky wird in die Räume des ehemaligen Bockshorns in Würzburg ziehen

Das Theater Chambinzky befindet sich bislang in der Valentin-Becker-Straße in Würzburg. Nach der Sommerpause wird es in das bisherige Bockshorn im Kulturspeicher ziehen.

Plus Intensiv wurde über die Nachnutzung der Räume des Bockshorns diskutiert. Der Stadtrat entschied sich nun endgültig für das Chambinzky. Warum es vorerst zwei Spielstätten geben wird.

Von Sophia Scheder

Es waren beides Themen, die Kulturschaffende und Kulturfreunde in Würzburg über Monate hinweg beschäftigten: zum einen das Ende der Kabarettbühne Bockshorn im Kulturspeicher, zum anderen die Kündigung der Räumlichkeiten des Theaters Chambinzky in der Valentin-Becker-Straße.

Vor allem die Frage der Nachnutzung der Räumlichkeiten des Bockshorns hatte große mediale Aufmerksamkeit erfahren. Nun hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. März offiziell beschlossen, die Räumlichkeiten künftig an das Theater Chambinzky zu vermieten.

