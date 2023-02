Randersacker

01.02.2023

Nur ein Beilagensalat? "Mein Lokal, Dein Lokal"-Konkurrent lästert über das Vitello Tonnato im "Ewig Leben"

Für die Fernsehsendung "Mein Lokal, Dein Lokal" ist Mike Süsser (links) in der dritten Folge in Steven Tripolis (rechts) Restaurant "Ewig Leben" zu Gast.

Plus Was tischte das Weinhaus in Randersacker den Mitstreitenden auf? Und welcher Kritik musste sich Steven Tripoli anschließend stellen?

Von Milia Geisler Artikel anhören Shape

Eigentlich sollte Steven Tripolis Restaurant in Randersacker schon 2019 am TV-Format "Mein Lokal, Dein Lokal" teilnehmen. Doch erst jetzt, vier Jahre später, war der Besitzer des "Ewig Lebens" bereit, sich der Kritik seiner lokalen Mitgastronominnen und Mitgastronomen zu stellen. Auch wenn er sich durch die Teilnahme mehr Bekanntheit erhoffe, lege er besonders Wert darauf, seinem Team die Anerkennung zukommen zu lassen, die es seiner Meinung nach verdiene. Sein Team sei seine Familie.

